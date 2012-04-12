〔路透基点〕新鸿基地产继续27亿元贷款磋商,未受廉政公署调查影响

路透香港4月12日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,新鸿基地产(SHKP)总额27亿元人民币的银团贷款仍在继续磋商,尽管联席主席郭炳江、郭炳联兄弟受到香港廉政公署(ICAC)调查.

消息人士称,新鸿基在内地的分公司1月启动与银行的谈判,计划为2009年10月签署的27亿元人民币三年期贷款进行再融资.09年贷款是由四家中资银行提供的俱乐部贷款,包括中国银行、中国建设银行、招商银行和中国工商银行.

贷款用于支持位于上海淮海中路的上海环贸广场(Shanghai ICC)地产开发项目,该项目由新鸿基地产全资拥有.根据新鸿基地产网站介绍,上海环贸广场商业和住宅项目竣工后,将包括两栋写字楼、一座大型商场和豪华住宅.整个项目预计在2014-15财年或更晚完工.

参与09年贷款的一家银行表示,原先这笔贷款可选择延期,因此可以完成再融资.由于该事情的敏感性,该银行要求匿名.

另一家09年贷款银行表示,新贷款将按上次贷款条款,以土地和房产作为担保.因此,"我们不必太担心."该银行亦要求匿名.

不过第三家09年贷款银行表示,该行可能不参加牵头行的竞争."由于地产行业受到政府严格控制,因此不是我们最青睐的选择.而且目前正在进行这么敏感的调查,我还不能肯定我们会参加,更不要说担任委托主办行了,"该消息人士表示.

在廉政公署启动调查的消息公布前,新鸿基地产就已经通知了贷款银行,但消息人士称该公司好像不打算暂停与银行的磋商.

"当然我们在全面评估风险之前,不会做出决定,"其中一家参与09年贷款的银行表示.

另一家银行称,再融资协商仍在初始阶段,银行内部信贷审批部门尚未批准贷款.

虽然贷款条款还没有确定,但消息人士称价格将高于上次贷款.上次贷款的利率为中国人民银行基准利率的100%.

"定价肯定会受影响,而且只会上涨,"其中一名消息人士表示,"能接受的最低利率是人行利率的110%."

消息人士称,新鸿基地产希望在7月或8月签订贷款.

消息人士推断,尽管银行心存担忧,再融资仍会进行.

根据路透报导,新鸿基在3月29日的电邮声明中称,其联合主席郭炳江和郭炳联因涉嫌贪污被廉政公署拘留.声明称该事件没有也不会影响公司的正常业务和日常经营.新鸿基董事会称,郭氏兄弟将继续担任公司职位,包括联席主席和董事总经理.

该公司称已经成立特别委员会来处理廉政公署发起的调查.

郭炳江在4月3日记者会上表示,今次事件不会影响公司日常运作,亦不会影响重大的业务决策.(完)