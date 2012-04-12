版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 15:52 BJT

〔标题新闻〕墨西哥La Dolce以西93英里处发生7.1级地震,震源深度6.2英里--美国地质调查局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FC3SM]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐