〔中国经济〕工信部称中小企业首季发展健康,长期向好趋势未变--新华

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透北京4月12日电---中国工业和信息化部部长苗圩周四表示,尽管国内外经济形势复杂多变,给中国中小企业发展带来挑战,但今年首季总体而言发展健康,长期向好的趋势和基本面未改变.
他在接受新华社采访时表示,虽然当前中小企业存在的问题,还只是局部性、苗头性的,但若应对不好,其生产经营困难有可能进一步加剧.
他认为,首季度中小企业发展面临的挑战和困难突出表现在,"资金、用工、原材料等方面成本不断上升,出口面临的不确定性增多,生产经营压力加大."
报导称,长期处于国际产业链低端,技术装备水平低的中小企业,再依靠廉价劳动力、廉价资源、廉价环境成本取得竞争优势的时代已经过去.
苗圩表示,对于当前中小企业存在的问题,必须切实采取有效措施,防止局部性问题演变成全局性问题,苗头性问题演变成趋势性问题.
财政部数据显示,今年中央财政安排扶持中小企业专项资金146.59亿元人民币,并向小型微型企业适当倾斜.小微企业今年还将得到更多税收优惠.
报导并援引工信部中小企业司司长郑昕称,从首季发展情况下,小微企业仍面临两个问题,一是在生存的过程中如何确保健康成长,二是如何转型升级,培育竞争能力.
苗圩表示,今年中央财政继续安排30亿元专项资金来支持工业中小企业实施技术改造.
渣打银行本周稍早公布的2012年第一季度"中国中小企业信心指数"持续回升,至57.63,较上一季度回升3.06个百分点,其中以"投资信心指数"为最高、"融资信心指数"为最低.
--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
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