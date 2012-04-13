〔中国经济〕有信心保持全年适度较快增长,需警惕后期物价上涨--统计局

路透北京4月13日电---中国国家统计局新闻发言人盛来运周五称,尽管目前保持物价总水平基本稳定具有较多有利条件,但成本和输入性通胀推动尚未根本消除,仍要对后期物价上涨保持警惕.

统计局稍早公布,2012年第一季度中国国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,低于路透调查中值8.3%,并创下近三年来最低同比增幅;同期,GDP环比增长1.8%.

同期规模以上工业增加值同比增长11.6%,固定资产投资同比增长20.9%,社会消费品零售总额同比增长14.8%.

盛来运在发布会结束后并向记者透露,一季度最终消费对GDP贡献率6.2个百分点,投资贡献2.7个百分点;出口拖累GDP减少0.8个百分点.

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以下为统计局发言人在2012年第一季度国民经济运行情况发布会上的发言重点:

--需对后期物价上涨保持警惕--

对物价问题也不能掉以轻心,推动物价上涨的一些基本因素,特别是成本的推动和输入性通胀推动没有根本消除,有些压力还比较大,我们要对后期物价的上涨仍然保持警惕.

从全年看,保持物价总水平基本稳定还具有较多的有利条件.一是经济增速的适度回落有利于缓解总供给和总需求的矛盾,有利于维持物价总水平的基本稳定.二是现在还在继续实施稳健的货币政策,人民银行刚发的数据,M2的增长速度13.4%,通胀外在的货币条件得到一定控制.三是粮食八年丰收,主要农产品的供应比较充足.四是国家绝大多数工业品还是供应充分,供过于求,3月PPI同比下降0.3%,对CPI传导的压力有所减轻.

--追求高质量经济增长--

经济走势一季度见底、二季度见底或者是什么时间见底这个并不重要,重要的是我们追求高质量的经济增长,把着力点放在加快结构调整和发展方式转型上.

--有信心保持全年适度较快增长--

从拉动经济增长的三驾马车来讲,今年的经济增长动力还是不低的,对保持全年适度较快增长我们很有信心.

出口虽然面临较大的压力,但是由于世界经济形势在向好的方面转化,保持适度的出口增长还是很有希望的.

从消费来看,今年居民收入还在稳步增加,社会保障体系也在稳步推进,居民的收入增长能力以及消费意愿还是比较高的,这有利于消费保持合理的增长.

--经济增长缓中趋稳,整体稳健--

尽管中国一季度的经济增速在继续回落,但是从多个角度观察,增长基本趋稳,呈现出缓中趋稳、整体稳健的特点.

趋稳主要表现在几方面,从环比增长速度来看,无论是GDP还是其它的指标,像工业生产增加值、投资和消费这些指标来看,环比的增长速度都是正的.看短期变化的时候环比速度是一个非常好的指标.从环比这几个指标来看,今年一季度经济稳定增长.

不过,一季度国际形势还是比较复杂严峻的,世界经济的复苏虽然在一些国家好于预期,但是总体来讲还是步履蹒跚,中国外部需求增长的压力较大.

--一季度增速回落但仍在合理区间--

一季度经济增速有所回落,但仍处在合理适度增长区间.当然,也要看到经济运行中存在一些突出矛盾和问题,需要引起高度重视,主要是稳定出口难度较大,一些企业特别是小微型企业经营困难增多,部分行业效益下滑,物价上涨压力仍然存在等.

下一阶段,要坚决贯彻落实科学发展观,坚持稳中求进,进一步处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系,努力实现国民经济平稳较快发展和社会和谐稳定.

注: * 为新增内容.(完)