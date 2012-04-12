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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 16:13 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑英镑触及三个月低点0.8227英镑

路透伦敦4月2日电---欧元兑英镑EURGBP=D4周四跌至三个月低位,因投资者担心在今日稍后意大利标售公债前,欧债危机会升级.

欧元跌至0.8227英镑,为1月9日以来最低位,交易商指出有模型基金卖盘.2012年内低点0.8222英镑附近存在强劲支撑.(完)

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