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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 16:13 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--4月12日

路透伦敦4月12日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 266,075 -1,075

锡 13,225 +75

铅 373,550 -975

锌 900,325 -425

铝 5,059,875 +8,950

镍 98,442 -888

铝合金 130,860 -720

NASAAC 160,020 -1,380

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 艾茂林;审校 王洋

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