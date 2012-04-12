〔表格〕LME金属库存最新变化--4月12日

美国股市：道琼工业指数上扬0.52%，纳斯达克指数收涨0.64%
路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
路透伦敦4月12日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 266,075 -1,075
锡 13,225 +75
铅 373,550 -975
锌 900,325 -425
铝 5,059,875 +8,950
镍 98,442 -888
铝合金 130,860 -720
NASAAC 160,020 -1,380
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 艾茂林;审校 王洋
路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
路透纽约/伦敦2月15日 - 金价周三因美元从高位回落而反弹，摆脱了稍早美国通胀和零售销售数据好于预期带来的压力，数据增强了美国近期升息的预期。
* 消费者物价录得四年来最大增幅 * 美联储3月升息机率升高 * 高盛和摩根大通将升息时机预期提前 路透纽约2月15日 - 指标美债收益率周三升至两周半高位，此前发布 的数据显示，上月消费者物价急升，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美 联储)更加接近升息的预期。 劳工部称，1月消费者物价指数(CPI)跳升0.6%，12月时升0.3%。1月C PI升幅为2013年2月以来最大。 “CPI和核心CPI都比预期高，”D.A. Davidson固定收益交易副总裁 Mary Ann Hurley称。 商务部数据显示，上月零售销售增长0.4%，因家庭购买电子产品等一 系列商品。 指标10年期公债 价格尾盘下跌11/32，收益率报2.51%， 稍早收益率升至1月27日以来最高的2.52%。 “10年期收益率超过2.5%，带来了一些买盘，还有一些跨市场交易头 寸出脱，”加拿大帝国商业银行(CIBC)公债交易负责人Tom Tucci称。 T