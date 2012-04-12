法国富人因征税担忧瞄准伦敦地产

(本文由路透中文网编译)

路透伦敦4月12日电---伦敦市中心的豪华社区正不断吸引着新一波法国富豪移民们的兴趣。随着法国总统竞选走向高潮，总统候选人的增税意向令这些富豪心惊胆颤。

英国高档地产顾问服务公司莱坊(Knight Frank)表示，2012年第一季度，法国人对伦敦高档社区住房的在线咨询量飙升了19%。

与之形成鲜明对比的是，欧洲其他国家的这一咨询量下滑9%。

莱坊住房研究部全球主管Liam Bailey表示：“若按实际购买情况，现在要看出法国提出的财富税计划所带来的影响还为时过早……但我们的网络搜索统计数据提供了确凿的证据。”

“网络搜索提供的证据与我们办公网络留言置评数量的明显增加相一致，最近几个月，法国申请者变得更为活跃。”

法国热门总统候选人奥朗德(Francois Hollande)表示，他会向所有年收入超过100万欧元(130万美元)的富人征税75%。（完）