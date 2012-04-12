《中国金融焦点》3月新增贷款超万亿难持续,降存准方向不改时机生变

* 3月新增贷款破万亿大关

* 存款回升,银行放贷增底气

* 中长期贷款需求依然偏弱

* 市场调整对降存准时点的预期

采写 上海中文部; 撰写 冉莹

路透上海4月12日电---中国3月新增贷款意外突破万亿大关,创下14个月新高.不过,季节性猛增难以持续,以及中长期贷款需求偏弱,预示央行仍需要通过调降存款准备金率以稳定经济,只是政策调整时点可能存在变数.

分析人士指出,上月信贷猛增得益于存款逐步回升,以及春节后企业生产转旺.而一季度累计新增贷款2.46万亿人民币,相当于全年8万亿目标的30%,符合季节性分布规律.

中国国际经济交流中心研究员张永军认为,货币政策还是有点紧,M2增幅远低于16%的目标,且从信贷投放的季节性特点看,一季度应该是信贷投放的高峰,但增长幅度并不大,央行有必要放松货币闸门,调降存款准备金率.

考虑到本月新增贷款投放规模大、公开市场大量到期给予流动性补给,可能对存准率调整时点的选择造成扰动,但政策迟早要兑现.

中国央行周四公布,3月新增人民币贷款10,100亿元,高于此前8,000亿元的路透调查中值.当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.4%,亦高于12.9%的路透调查中值.[ID:nSB1476298]

该数据打消了市场对经济前景的过于悲观的预期,推动人民币利率互换(IRS)报价上移,同时银行间债券市场浮现卖盘,收益率小幅上涨.数据出炉前,中国股市沪综指收升1.8%并创两个月最大单日涨幅.

3月信贷超预期,得益于季度末存款大幅增加,为银行当月放贷提供充足的"弹药".需求方面,农历春节后进入传统的开工和投资旺季,企业信贷需求比较旺盛.同时,监管部门对房地产开发商和地方融资平台的信贷政策放松,对信贷投放也带来刺激.

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**中长期贷款需求仍不足**

相对于中国政策预调微调的意图,今年前两个月新增贷款偏低,令银行部门有动力在3月扩大放贷规模.不过从贷款结构看,3月新增贷款主要是流动性贷款,表明实体经济对中长期贷款的需求尚有待进一步恢复.

央行数据显示,一季度,非金融企业及其他部门贷款增加1.95万亿元,但其中短期贷款增加1.05万亿元,占比约53%;中长期贷款仅增加5,906亿元,票据融资增加2,575亿元.

平安证券固定收益部研究主管石磊指出,整体上信贷增量比较大,但里面有很多问题.主要是这次增加的住户贷款很多,而且主要是短期的.企业贷款短期化,长期贷款还是比较疲弱.整个贷款结构短期化,表明整体需求还是不太好.

第一创业证券研究所执行所长王皓宇亦强调了当期短期信贷需求更多,中长期偏少的现象.不过,无需对短期贷款偏多有疑虑,中长期信贷仍能看到需求.

他认为,美国经济会逐步走强,外贸需求在恢复;另外,国内房地产在恢复,地方融资平台的续建工程资金需求均能保证实体经济的复苏态势.贷款需求的恢复,首先是短期,然后就会是中长期.

对于未来信贷投放的持续性方面,国开证券宏观经济分析师杜征征表示,新增贷款的猛增不具有可持续性,4月份贷款可能呈现增速回落态势.预计二季度月度新增贷款水平在7,000-8,000亿元,下半年单月平均在6,000亿左右.

**二季度调降存准率仍可期**

中国宏观经济数据本周密集出炉.尽管率先出炉的3月居民消费价格指数(CPI)同比增幅反弹至3.6%,给货币政策的操作空间带来一定的压制.但分析人士普遍认为,通胀已不再是左右货币政策的第一推手,政策逐步趋于宽松的基调不变,以支持经济的复苏.

国家统计局周五将发布一季度国内生产总值(GDP).而据发改委官员上周透露,一季度国内生产总值(GDP)增长约8.4%,比去年四季度回落0.5个百分点.经济下滑走势令市场愈发期待央行出台下调存准等政策利好.

"由于3月信贷增量比较高,这个月下调存准率的可能性不大,但二季度应该还会有一次下调机会."石磊指出.

澳新银行中国经济师周浩指出,近期的资金面有些偏紧,考虑到4月央行公开市场到期量比较大,短期还没有下调存准率的必要.但随着5、6月公开市场到期量的减少,央行调降存准率的可能性也在增加,预计二季度末可能再度动用存准率.

由于经济前景并不悲观,调降存准率仍将是货币政策稳中趋松的更优选择.以此促进货币市场利率水平的进一步回落,是刺激信贷增长的重要手段.而4月起将迎来财政存款的陆续缴存,银行间流动性将面临一定的考验.

对于外汇储备的增加,分析人士认为,增量规模偏乐观,显示海外资本仍看好中国,相比去年四季度,预期明显好转,没有明显的资本外流迹象.这显然成为干扰存准率调整时点的重要原因.

民生银行金融市场部首席经济学家李志强则认为,近期没有必要调低准备金,"之前央行下调存准主要是为了对冲资本外流和促进银行放贷,现在看这两方面都缓和了."

央行此前于2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.[ID:nSB1398558](完)