〔新闻稿〕中国3月新增人民币贷款1.01万亿元,M2同比增长13.4%--央行

美国股市：道琼工业指数上扬0.52%，纳斯达克指数收涨0.64%
路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
(以下为中国人民银行4月12日发布的2012年一季度金融统计数据报告)
一、一季度社会融资规模为3.88万亿元
初步统计，2012年3月份社会融资规模为1.86万亿元，分别比上月和上年同期多8136和355亿元。其中，人民币贷款增加1.01万亿元，同比多增3320亿元；外币贷款折合人民币增加950亿元，同比多增378亿元；委托贷款增加770亿元，同比少增743亿元；信托贷款增加952亿元，同比多增905亿元；未贴现的银行承兑汇票增加2769亿元，同比少增2862亿元；企业债券净融资1974亿元，同比少708亿元；非金融企业境内股票融资565亿元，同比多8亿元。
一季度社会融资规模为3.88万亿元，比上年同期少3487亿元。其中，人民币贷款增加2.46万亿元，同比多增2170亿元；外币贷款折合人民币增加1327亿元，同比少增454亿元；委托贷款增加2809亿元，同比少增395亿元；信托贷款增加1721亿元，同比多增1630亿元；未贴现的银行承兑汇票增加2271亿元，同比少增5340亿元；企业债券净融资3960亿元，同比少610亿元；非金融企业境内股票融资875亿元，同比少683亿元。
从结构看，一季度人民币贷款占社会融资规模的63.5%，同比高10.4个百分点；外币贷款占比3.4%，同比低0.8个百分点；委托贷款占比7.2%，同比低0.4个百分点；信托贷款占比4.4%，同比高4.2个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比5.9%，同比低12.1个百分点；企业债券占比10.2%，同比低0.6个百分点；非金融企业境内股票融资占比2.3%，同比低1.4个百分点。
二、广义货币增长13.4%，狭义货币增长4.4%
3月末，广义货币(M2)余额89.56万亿元,同比增长13.4%，比上月末高0.4个百分点，比上年末低0.2个百分点；狭义货币(M1)余额27.80万亿元,同比增长4.4%，比上月末高0.1个百分点，比上年末低3.5个百分点；流通中货币(M0)余额4.96万亿元,同比增长10.6%,比上月末高1.8个百分点，比上年末低3.2个百分点。一季度净回笼现金1154亿元。
三、一季度人民币贷款增加2.46万亿元，外币贷款增加211亿美元
3月份，人民币贷款增加1.01万亿元，同比多增3320亿元。
3月末，本外币贷款余额60.77万亿元，同比增长15.5%。人民币贷款余额57.25万亿元，同比增长15.7%，比上月末高0.5个百分点，比上年末低0.1个百分点。一季度人民币贷款增加2.46万亿元，同比多增2170亿元。分部门看，住户贷款增加4995亿元，其中，短期贷款增加2581亿元，中长期贷款增加2414亿元；非金融企业及其他部门贷款增加1.95万亿元，其中，短期贷款增加1.05万亿元，中长期贷款增加5906亿元，票据融资增加2575亿元。月末外币贷款余额5595亿美元，同比增长17.2%，一季度外币贷款增加211亿美元。
四、一季度人民币存款增加3.76万亿元，外币存款增加668亿美元
3月份，人民币存款增加2.95万亿元，同比多增2712亿元。
3月末，本外币存款余额86.84万亿元，同比增长13.0%。人民币存款余额84.69万亿元，同比增长12.5%，分别比上月末和上年末低0.1和1.0个百分点。一季度人民币存款增加3.76万亿元，同比少增2185亿元。其中，住户存款增加3.14万亿元，非金融企业存款减少707亿元，财政性存款增加679亿元。月末外币存款余额3418亿美元，同比增长44.3%，一季度外币存款增加668亿美元。
五、3月份银行间市场同业拆借月加权平均利率2.58%，质押式债券回购月加权平均利率2.66%
一季度,银行间市场人民币交易累计成交55.65万亿元，日均成交9123亿元，日均成交同比增长36.5%。
3月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.58%，比上月低0.80个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.66%,比上月低0.92个百分点。
六、国家外汇储备余额3.31万亿美元
3月末，国家外汇储备余额为33050亿美元。3月末，人民币汇率为1美元兑6.2943元人民币。
七、一季度跨境贸易人民币结算业务发生5804亿元，直接投资人民币结算业务发生499亿元
2012年一季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4166亿元、1638亿元、29亿元、470亿元。
注1：当期数据为初步数。
注2：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。同比增减数额均用可比口径数据计算得到。
注3：2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。
--整理 宿泱韫;审校 黄凯
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