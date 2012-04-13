〔中国经济〕一季度增速回落,但仍处于合理适度增长区间--国家统计局

路透北京4月13日电---中国国家统计局周五发布新闻稿称,中国一季度经济增速有所回落,但仍处于合理适度增长区间.

统计局并称,物价上涨压力仍然存在;目前稳定出口难度较大,特别小微型企业经营困难增多需高度关注.

统计局新闻稿显示,今年一季度中国GDPCNGDP=ECI同比增长8.1%,低于路透调查中值8.3%,为连续第五个季度回落,且创下近三年来最低同比增幅;前次低点是2009年二季度的7.9%.[ID:nSB1484756](完)