〔中国经济〕一季度增速回落,但仍处于合理适度增长区间--国家统计局

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京4月13日电---中国国家统计局周五发布新闻稿称,中国一季度经济增速有所回落,但仍处于合理适度增长区间.
统计局并称,物价上涨压力仍然存在;目前稳定出口难度较大,特别小微型企业经营困难增多需高度关注.
统计局新闻稿显示,今年一季度中国GDPCNGDP=ECI同比增长8.1%,低于路透调查中值8.3%,为连续第五个季度回落,且创下近三年来最低同比增幅;前次低点是2009年二季度的7.9%.[ID:nSB1484756](完)
--发稿 张胜男; 审校 乔艳红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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