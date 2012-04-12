〔中国金融〕央行上海总部今年核定短期外债指标时将对部分银行适当扶持

央行上海总部指出,今年将进一步简化直接投资外汇管理,支持企业"走出去".另外,上海将强化外汇收支统计和监测分析,建立健全跨境资金流动监测分析工作机制,完善国际收支统计工作;并且改进日常外汇监管和服务,完善银行结售汇业务的准入和数据监测.加强服务贸易项下异常外汇资金流动的监管.

国家外汇管理局副局长李超此前曾表示,中国短期外债中占比较大的是贸易融资和贸易信贷,这与中国进出口高速增长密切相关.中国在推进资本项目可兑换中,需要对短期外债有特殊关注,进行必要的管理管制.