〔中国金融〕央行上海总部今年核定短期外债指标时将对部分银行适当扶持

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透上海4月12日电---中国人民银行上海总部周四指出,今年将要认真核定银行短期外债指标,对贸易融资业务发展较快、资金投向符合政策导向的银行适当给予倾斜;还将积极推进外汇业务创新,推动跨国公司资金运作便利化,深化国际贸易结算中心试点.
人行上海总部新闻稿称,今年将研究深化个人本外币兑换特许业务试点,推进外币兑换机和新台币现钞双向兑换业务试点;同时要扎实推进重点领域外汇管理改革,全力推进货物贸易外汇管理改革,促进服务贸易便利化,实施保险外汇管理改革,继续深化资本项目外汇管理改革.
央行上海总部指出,今年将进一步简化直接投资外汇管理,支持企业"走出去".另外,上海将强化外汇收支统计和监测分析,建立健全跨境资金流动监测分析工作机制,完善国际收支统计工作;并且改进日常外汇监管和服务,完善银行结售汇业务的准入和数据监测.加强服务贸易项下异常外汇资金流动的监管.
国家外汇管理局副局长李超此前曾表示,中国短期外债中占比较大的是贸易融资和贸易信贷,这与中国进出口高速增长密切相关.中国在推进资本项目可兑换中,需要对短期外债有特殊关注,进行必要的管理管制.
截止2011年底止,中国外债余额为6,949.97亿美元,其中,短期外债占比为73%,远超过国际警戒线.在登记外债余额中,外资金融机构为540.54亿美元.而大多数外资金融机构中国总部位于上海.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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