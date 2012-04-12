〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数触19个月高位,欧元兑英镑触三个月低位

美国股市：道琼工业指数上扬0.52%，纳斯达克指数收涨0.64%
路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
路透伦敦4月12日电---英镑贸易加权指数=GBP周四升至19个月高位82.4,因投资者在意大利标债前对欧元持谨慎情绪,令欧元兑英镑跌至三个月低位.(完)
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路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
路透纽约/伦敦2月15日 - 金价周三因美元从高位回落而反弹，摆脱了稍早美国通胀和零售销售数据好于预期带来的压力，数据增强了美国近期升息的预期。
* 消费者物价录得四年来最大增幅 * 美联储3月升息机率升高 * 高盛和摩根大通将升息时机预期提前 路透纽约2月15日 - 指标美债收益率周三升至两周半高位，此前发布 的数据显示，上月消费者物价急升，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美 联储)更加接近升息的预期。 劳工部称，1月消费者物价指数(CPI)跳升0.6%，12月时升0.3%。1月C PI升幅为2013年2月以来最大。 “CPI和核心CPI都比预期高，”D.A. Davidson固定收益交易副总裁 Mary Ann Hurley称。 商务部数据显示，上月零售销售增长0.4%，因家庭购买电子产品等一 系列商品。 指标10年期公债 价格尾盘下跌11/32，收益率报2.51%， 稍早收益率升至1月27日以来最高的2.52%。 “10年期收益率超过2.5%，带来了一些买盘，还有一些跨市场交易头 寸出脱，”加拿大帝国商业银行(CIBC)公债交易负责人Tom Tucci称。 T