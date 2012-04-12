〔中国债市〕利率债收益率小涨,3月新增信贷远超预期令卖盘浮现

路透北京4月12日电---中国银行间债市周四利率债收益率小涨.市场人士指出,3月新增信贷远超预期,机构亦看多即将公布的其它经济数据,卖盘浮现,推动现券走弱.

"今天现券收益率有点上来."上海一银行交易员称,"股市好,大家也预计数据会超预期,政策放松或推后,外资等在出债,收益率就上来了."

他进一步指出,现券收益率上行后,也能看到一些买盘浮现,故料近期收益率上行空间有限;不过综合近期基本面和资金面情况判断,还是略利空现券走势的.

中国央行周四稍早公布的3月新增人民币贷款突破万亿大关,且远超市场预期,显示银行努力投放贷款以实现保持信贷合理增长的政策意图.当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增幅亦高于预期.[ID:nSB1476364]

周五,国家统计局将公布一季度国内生产总值(GDP)等经济增长数据.[ID:nSB1474942]

国开行单日并发五期政金债的发行方式创新今日引起市场热议.上述上海交易员指出,此举或不会增加很多新债发行量;但这种创新发行方式,不是机构所习惯的,难免会对供给有一些担心.

中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(17日)招标发行共五期,总额不超过300亿元人民币固息金融债,期限包含一年、三年、五年、七年和10年.而各期限品种发行金额则不超过60亿元.[ID:nSB1484160]

剩余期限约9.88年的固息国债120004CN120004=CFXM最新双边报价为3.56%/3.53%,相较上日收盘的3.54%/3.52%小涨.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.0522 3.7969

上日 3.0072 3.7808

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3520/3.3060

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8920/2.8396

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5360/3.4800(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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