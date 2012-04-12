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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 17:39 BJT

〔欧元债市〕意大利标售三年期公债收益率3.89%,为1月中旬以来最高

路透米兰4月12日电---意大利周四标售的三年期公债收益率升至3.89%,高于3月中旬标售时的2.76%,为1月中旬以来最高;得标倍数为1.435,3月中旬的那次标售为1.565倍.(完)

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