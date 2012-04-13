更正:〔欧元债市〕意大利标售三年期公债收益率3.89%,为1月中旬以来最高

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(更正:因译文有误,第二则要点与内文应更正为,"投标倍数"为1.435倍,非"得标倍数")
* 意大利标售的三年期公债收益率升至3.89%,高于3月中旬标售时的2.76%,为1月中旬以来最高
* 意大利三年期公债标售的投标倍数为1.435倍,3月中旬的标售为1.565倍
路透米兰4月12日电---意大利周四标售的三年期公债收益率升至3.89%,高于3月中旬标售时的2.76%,为1月中旬以来最高;投标倍数为1.435倍,3月中旬的那次标售为1.565倍.(完)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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