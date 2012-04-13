更正:〔欧元债市〕意大利标售三年期公债收益率3.89%,为1月中旬以来最高

(更正:因译文有误,第二则要点与内文应更正为,"投标倍数"为1.435倍,非"得标倍数")

* 意大利标售的三年期公债收益率升至3.89%,高于3月中旬标售时的2.76%,为1月中旬以来最高

* 意大利三年期公债标售的投标倍数为1.435倍,3月中旬的标售为1.565倍