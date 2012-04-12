〔中国数据〕3月新增信贷创14个月新高,实体经济或并非如预期悲观(更新版)

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* 3月新增人民币贷款突破万亿元,创14个月新高

* 适逢企业开工和投资旺季,信贷需求相对旺盛

* 实体经济或并非如此前预期悲观

* 货币政策料稳中偏松

路透上海4月12日电---中国3月新增信贷突破万亿元大关,远超市场预期,并创出14个月来新高.当月存款大增,且适逢企业开工和投资旺季,信贷需求相对旺盛,银行亦努力投放贷款以实现保持信贷合理增长的政策意图.

分析人士并认为,实体经济并非如此前预期的悲观.随着政策稳中趋松,出口稳定增长,外部环境有所改善,二季度经济增长将会略好.

"新增贷款数量虽然有点多,但应该说也不算太出人意料,今年1月和2月新增贷款不多,3月反弹一下是正常的,"澳新银行中国经济师周浩表示,"从另一方面也说明,微观经济体对资金还是存在相当可观的需求,实际经济的增长情况没有社会担忧的那么糟糕."

他并指出,近期的资金面有些偏紧,考虑到4月央行公开市场到期量比较大,短期还是没有下调存款准备金率的必要,但随着5、6月公开市场到期量的减少,央行调降存准率的可能性也在增加,"我们预计今年第二次调降存准率的时点可能会在二季度末期."

中国央行周四公布数据显示,3月新增人民币贷款10,100亿元,高于此前路透8,000亿元的调查中值;一季度人民币贷款增加2.46万亿元,同比多增2,170亿元.月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.4%,亦高于12.9%的路透调查中值.3月末外汇储备余额为33,050亿美元,略高于路透此前调查中值.

**短期贷款激增**

分析人士并指出,3月短期贷款激增,中长期增长偏少,导致整体贷款短期化,侧面反应企业需求正在复苏途中.

平安证券固定收益部研究主管石磊称,整体上信贷增量比较大,但里面有很多问题,主要是这次增加的住户贷款很多,而且主要是短期的,推算下来3月增加了1,800亿元,前两个月在300亿左右.

"这可能要打一个问号,企业贷款短期化,长期贷款还是比较疲弱,所以整个贷款结构短期化,表明整体需求还是不太好."他表示.

而对于存款增加,他则认为比较正常,"因为是季末,银行为了冲存款指标,各种各样的资金都会进来."

央行数据显示,3月人民币存款增加2.95万亿元,同比多增2,712亿元.

中国国际经济交流中心研究员张永军则认为,从数据看,无论是新增贷款还是货币投放量仍然偏紧,不过,外汇储备一季度增加了1,200多亿美元,改变了去年底的外流趋势,对增加基础货币的投放有一定好处.

"我个人认为货币政策还是有点紧,13%左右的M2增幅远低于16%的目标,且从信贷投放的季节性特点看,一季度应该是信贷投放的高峰,但增长的幅度并不大,央行有必要松松货币闸门,调降存款准备金率."他称.

中国人民银行货币政策委员会一季度例会此前强调,要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响,继续实施稳健的货币政策;将综合运用多种货币政策工具,引导货币信贷平稳适度增长,保持合理的社会融资规模.(完)