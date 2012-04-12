〔国际油市〕日本将限制载运伊朗原油驶经中东海湾的船舶数量--消息

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透东京4月12日电---业内消息人士称,日本保险公司提醒船舶拥有者,由于西方国家加大对伊朗的制裁,他们一次只能承保一艘驶经中东海湾,载有伊朗原油的船舶.
日本三大非寿险保险公司:东京海上日动火灾保险公司(8766.T)、日本财产保险公司(8630.T)、三井住友保险公司(8725.T)在不通过欧洲再保险市场的情况下,能提供的海上保险金额受到限制.
在不依靠欧洲再保险市场对冲风险的情况下,这三家保险公司一次总共只能提供300亿日圆(3.7亿美元)的船体和机械设备保险.
消息人士表示,这只够承保一艘驶经海湾地区,载有伊朗原油的船舶.
知悉内情的消息人士称,"装运伊朗原油的日本买家需要分享他们装运的时间安排信息.以前他们没有这样做过."
消息人士称,那些保险公司一个月内将只能承保3-4艘载有伊朗原油的船舶,因为船舶进出中东海湾地区需要约一周至10天的时间.(完)
--编译 白云;审校 孙茉莉
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
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