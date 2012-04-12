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亚洲 | 2012年 4月 12日 星期四 17:42 BJT

〔全球经济〕OECD称发达国家须争取将债务与GDP之比降至50%

路透巴黎4月12日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,发达国家应在长期内将债务与国内生产总值(GDP)之比削减至50%,而目前部分国家的该比例甚至高于100%.这预示未来在去杠杆化方面,可能还有很长的路要走.

"各国应将债务水平降至相当于GDP的50%或更低水平,以为抵御未来的负面冲击提供一道安全缓冲,"OECD在一份研究报告中称.

OECD并称,鉴于日本的公共债务与GDP之比已超过200%,该国必须采取最大努力,以争取在本世纪中叶前达到上述提议标准.(完)

--编译 丁琦;审校 孙茉莉

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