〔全球经济〕OECD称发达国家须争取将债务与GDP之比降至50%

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透巴黎4月12日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,发达国家应在长期内将债务与国内生产总值(GDP)之比削减至50%,而目前部分国家的该比例甚至高于100%.这预示未来在去杠杆化方面,可能还有很长的路要走.
"各国应将债务水平降至相当于GDP的50%或更低水平,以为抵御未来的负面冲击提供一道安全缓冲,"OECD在一份研究报告中称.
OECD并称,鉴于日本的公共债务与GDP之比已超过200%,该国必须采取最大努力,以争取在本世纪中叶前达到上述提议标准.(完)
--编译 丁琦;审校 孙茉莉
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。
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