〔全球经济〕OECD称发达国家须争取将债务与GDP之比降至50%

路透巴黎4月12日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,发达国家应在长期内将债务与国内生产总值(GDP)之比削减至50%,而目前部分国家的该比例甚至高于100%.这预示未来在去杠杆化方面,可能还有很长的路要走.