〔中港股市〕港股受中资股提振结束三日跌势反弹,沪市跃升

路透香港4月12日电---香港股市周四反弹,结束三日连跌走势,受助于沪市涨势.对中国可能放宽货币政策和经济前景优于预期的乐观看法扶助内地市场上涨.

这波涨势或将延续到周五.今日盘后公布数据显示,中国3月新增信贷达到1.01万亿元人民币,超出预期.[nSB1476364]

BTIG交易主管Christian Keilland称:"这确实是不错的数据.这也是货供增幅第二次从1月低点上升,所以人们会问中国是否已经度过了最糟糕的时期."