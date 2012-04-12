〔中港股市〕港股受中资股提振结束三日跌势反弹,沪市跃升

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透香港4月12日电---香港股市周四反弹,结束三日连跌走势,受助于沪市涨势.对中国可能放宽货币政策和经济前景优于预期的乐观看法扶助内地市场上涨.
这波涨势或将延续到周五.今日盘后公布数据显示,中国3月新增信贷达到1.01万亿元人民币,超出预期.[nSB1476364]
BTIG交易主管Christian Keilland称:"这确实是不错的数据.这也是货供增幅第二次从1月低点上升,所以人们会问中国是否已经度过了最糟糕的时期."
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。
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