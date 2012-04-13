德国作家称以色列旅行禁令,与东德秘密警察做法如出一辙

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路透柏林4月11日电---诺贝尔文学奖得主、德国作家君特·格拉斯（Guenter Grass）称，以色列阻止他入境的决定，与前东德Stasi秘密警察机构的头子曾对他发的禁令如出一辙。

格拉斯周四在《南德意志报》（Sueddeutsche Zeitung）发表评论称，以色列、前东德和缅甸，是世界上仅有的禁止他入境的的国家。

他将以色列称为自认与指责绝缘的“未受到抑制的核国家”，指出只有缅甸似乎有一线希望作出改变。

今年84岁高龄的格拉斯本月初在《南德意志报》发表的一篇诗作中指责以色列威胁世界和平，这引起一片轰动。

他的诗文在德国被批是“反犹太人”的言论，并导致以色列内政部长伊沙伊（Eli Yishai）宣布他为“不受欢迎的人”。

格拉斯称，以色列的旅行禁令让他想起了Stasi秘密警察头目米尔克（Erich Mielke）阻止他进入东德旅行一事。

“眼下，民主国家以色列的内政部长又以旅行禁令惩罚我，他执行正义的腔调……让我想起了米尔克部长的裁决，”他写道。