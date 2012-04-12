〔中国金融〕华融资产公司一季度实现净利润12.18亿元,同比增43%

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透北京4月12日电---中国四大资产管理公司之一--中国华融资产管理公司周四公布,一季度实现净利润12.18亿元人民币,比去年同期利润8.5亿增长43%.
新闻稿并引述华融资产总裁赖小民称,当季公司收入结构呈现多元化发展态势,发生良性转变,资产管理业务、财务投资、中间业务、平台公司收益四大板块均衡发展.并强调要按时按质地落实新公司挂牌各项筹备工作.
华融资产管理公司是国有独资金融机构,注册资本金100亿元,拥有10家平台公司,形成了以资产经营管理为主业,证券、租赁、信托、投资、基金、期货、银行等业务为依托的综合性金融服务体系.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。
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