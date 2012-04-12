〔中国金融〕华融资产公司一季度实现净利润12.18亿元,同比增43%

新闻稿并引述华融资产总裁赖小民称,当季公司收入结构呈现多元化发展态势,发生良性转变,资产管理业务、财务投资、中间业务、平台公司收益四大板块均衡发展.并强调要按时按质地落实新公司挂牌各项筹备工作.

华融资产管理公司是国有独资金融机构,注册资本金100亿元,拥有10家平台公司,形成了以资产经营管理为主业,证券、租赁、信托、投资、基金、期货、银行等业务为依托的综合性金融服务体系.(完)