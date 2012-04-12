南中国海局势升级,中菲向黄岩岛增派船只

(本文由路透中文网编译)

路透马尼拉4月12日电---中国和菲律宾虽然努力通过外交途径解决南中国海争端，但随着局势升级，两国周四均向争议海域派出船只。

南中国海拥有丰富的油气资源，同时还是海上运输要道，中国同菲律宾等一些国家就这一海域主权问题引发争端。

中国一直寻找在一对一的基础上解决争端，但其他邻国对中国的主权要求却是忧心忡忡。

菲律宾外交部长罗萨里奥称，第三艘中国船只已经抵达黄岩岛（Scarborough Shoal）。

他被问及中国船只何时抵达时对记者表示，“今天的某个时候，就在今天上午，是一艘中国渔政民用船。”

菲律宾上周日发现一些中国渔船停靠黄岩岛，随后调动该国最大的军舰前往该海域查看，周四又派出一艘巡逻艇以加强巡逻力度。

罗萨里奥称，他已就此事与中国驻菲律宾大使马克卿交涉，并表示他对中国第三艘船只抵达该海域并不感到震惊，还会继续进行相关磋商。

中国外交部发言人周四在例行记者会上称，中国有关部门已派出政府公务船而非军舰前往黄岩岛海域，保护中国渔民和渔船的安全以及正当的渔业活动。（完）