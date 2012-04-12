〔中国金融〕深圳政府官员否认有关该市将推重大金融创新措施的报导

路透北京4月12日电---深圳市政府一位官员周四否认中国门户网站新浪的报导,此前该网站报导,深圳今年将开始一项允许香港银行向深圳企业直接发放人民币贷款的试点项目.

深圳市政府金融办公室官员王振超对路透表示,新浪有关深圳将出台系列重大金融创新的报导"不符合事实".

新浪财经周四援引文件称,深圳市今年将出台系列重大金融创新措施,并已获国家层面支持,包括与香港试点开展双向跨境贷款,年内成立深圳前海股权交易所等.[ID:nSB1484450]

受新浪报导影响,深成指.SZSC1大幅跃升近2%,投资者因为信贷前景放宽而倍受鼓舞.

直接人民币贷款将成为连接在岸人民币CNY=和离岸人民币CNH=市场的重要纽带,北京当局对是否开放人民币市场有着最终决定权.

中国证券报网站报导称,深圳正在申请深港银行开展直接人民币贷款业务,但北京当局尚未最后批准.

香港离岸人民币市场稳步增长,不过香港2月人民币存款连续第三个月减少,降至5,662亿元人民币.(完)