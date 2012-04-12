〔中国债市〕人民币利率互换上涨,3月新增信贷超预期引出资金忧虑

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透北京4月12日电---中国人民币利率互换(IRS)周四上涨.3月新增信贷远超预期,下调存款准备金率等政策放松举措或后延,经济和资金预期联手发力,推动IRS上移.
"信贷数据好,降存准率的预期在下,"上海一大型银行交易员称,"大家跟公布贸易顺差为正时感觉不一样了,之前回购利率高,大家还觉得没什么,还有降准预期在;现在是未来两到三个月的资金成本可能都会推高,IRS今天涨得幅度就比较高."
上海一外资银行交易员则表示,虽然基本面和资金面或均趋略利空IRS走势,但IRS也仅是从前期超跌利率水平反弹,市场仍在找寻方向,未来大抵尚难改变区间波动的局面.
中国3月新增信贷突破万亿元大关,远超市场预期,并创出14个月来新高.当月存款大增,且适逢企业开工和投资旺季,信贷需求相对旺盛,银行亦努力投放贷款以实现保持信贷合理增长的政策意图.[ID:nSB1485550]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.2650/3.4100 3.1680/3.2540 3.2160/3.3060 3.3760/3.4700 3.3680/3.7040
周三 3.2543/3.3843 3.1392/3.2300 3.1883/3.2817 3.3517/3.4500 3.3983/3.6500
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变动 +0.0107/+0.0257 +0.0288/+0.0240 +0.0277/+0.0243 +0.0243/+0.0200 -0.0303/+0.0540
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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