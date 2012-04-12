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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 18:45 BJT

〔OPEC月报〕维持2012年全球石油日需求增长预估在86万桶不变

路透伦敦4月12日电---石油输出国组织(OPEC)周四月报显示:

* 维持2012年全球石油日需求增长预估在86万桶不变.

* 市场供给充足,基本面不支持当前"高油价".

* 据第二手消息该组织3月石油日产出升至3,131万桶,较目标产出高出131万桶,尽管伊朗产出下降.

* OPEC开始公布成员国各自产出数据,伊朗对OPEC称其3月日产出为376万桶,持稳于2月.

* 沙特对OPEC称其3月日产出为992万桶,较2月增加7万桶.(完)

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