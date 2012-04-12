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亚洲 | 2012年 4月 12日 星期四 18:42 BJT

〔亚洲橡胶〕4月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月12日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 4月 299.8 36 300.1 5

* 5月 302.0 150 301.0 11

* 6月 305.1 407 304.1 17

* 7月 309.0 414 308.0 37

* 8月 311.7 901 310.3 158

* 9月 313.4 4053 311.8 679

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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