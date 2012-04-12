〔东南亚股市〕结束四日连跌态势,泰国股市表现出色

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透曼谷4月12日电---泰国和菲律宾股市周四在清淡交投中结束连续四日的跌势,地区股市普遍出现积极的人气,投资者买入此前遭受打压的芯片和资源类股.
泰国股市.SETI上涨1.3%,市场成交量较过去30日均值减半.菲律宾股市.PSI小升0.6%至一周高位5,046.78点.
泰国证交所表示,外资卖超14.3亿泰铢(4,628万美元).泰国市场4月13-16日将逢泼水节休市.
1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2978.14 31.70 +1.08 +12.54 2646.35
马来西亚 .KLSE 1601.27 4.10 +0.26 +4.61 1530.73
泰国 .SETI 1169.45 14.96 +1.30 +14.06 1025.32
印尼 .JKSE 4139.54 9.53 +0.23 +8.31 3821.99
菲律宾 .PSI 5046.78 29.34 +0.58 +15.44 4371.96
越南 .VNI 465.26 6.52 +1.42 +32.35 351.55
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(完)
--编译 王洋;审校 侯向明
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路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。
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