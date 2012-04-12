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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 20:42 BJT

〔表格〕美国2月贸易逆差收窄至460.3亿美元,市场预估为逆差520亿

路透华盛顿4月12日电---美国商务部周四公布:

* 美国2月贸易逆差为460.3亿美元(市场预估为逆差520亿),1月修正后为逆差525.2亿美元(前值为逆差525.7亿).

* 美国2月出口增长0.1%,进口下滑2.7%.

* 美国2月对华贸易逆差为193.6亿美元,为2011年3月来最低,1月为逆差260.2亿美元.

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