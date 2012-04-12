〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,受对欧债危机的担忧拖累

路透新加坡4月12日电---马来西亚棕榈油期货周四下跌,因交易商了结获利,此外对欧债危机及全球经济可能放缓的担忧限制买兴.继昨日休市后,马来西亚期市今日恢复交易.

除了美国和中国近期公布的数据显示经济复苏放缓外,对西班牙财政问题的担忧亦打压投资者信心,拖累棕榈油期货跌破3,600马币(林吉特)关口.

"假日过后,市场今日下跌,因出现一些获利了结.基本面而言,供需因素基本未变.只是市场已经上涨一段时间,这次纯粹是由外部因素的不确定性所引发的一次修正,"一家海外大宗商品经纪公司驻马来西亚的交易员称.

指标6月棕榈油期货FCPOc3收跌1.5%,报每吨3,559马币.

成交量为26,342口,稍高于平常的水平25,000口.

路透市场分析师王涛称,从技术面来看,预计棕榈油要么在每吨3,590马币下方徘徊,要么回撤至3,530马币.(完)