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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 19:31 BJT

〔全球贸易〕WTO预计今年全球贸易将增长3.7%,低于20年来平均增幅5.4%

路透日内瓦4月12日电---世界贸易组织(WTO)周四表示:

* 预计2012年全球贸易将增长3.7%,低于20年平均增幅5.4%.

* 下调2011年全球贸易增幅预估至5.0%,之前预估为增5.8%.

* 预计2013年全球贸易增长5.6%.

* 认为欧元区形势、主权债危机、油价和地缘政治将给全球贸易构成严峻的下行风险.(完)

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