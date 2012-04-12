〔国际油市〕亚洲低硫和中硫柴油现货价差上涨,受印度需求提振

路透新加坡4月12日电---业内消息人士称,亚洲低硫和中硫柴油现货价差周四上涨,因炼厂停产提振印度需求.

含硫500 ppm和含硫10 ppm的柴油升水上涨0.15-0.25美元,分别达每桶2.10美元和3.25美元.

印度巴拉特石油通过两起招标寻购7万吨柴油,此前其位于阿萨姆邦的Numaligarh炼厂发生火灾.

交易商称,该公司已从中国石油购买4万吨船期为4月22-24日的船货,要求在柯枝交付,且较中东报价每桶升水6.30-6.50美元.

巴拉特石油第二起寻购3万吨柴油的招标已在周四结束,周五前依然有效.此批船货要求在Paradip和霍尔迪亚交付.

斯里兰卡方面,Ceylon Petroleum在现货市场寻购总计31万桶柴油和航煤船货,于5月交付.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 132.71 1.27 0.97 131.44

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.64 1.14 0.87 131.50

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.83 1.18 0.89 132.65

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.78 1.33 1.00 133.45

4月柴油互换 GOSGSWMc1 132.69 1.13 0.86 131.56

5月柴油互换 GOSGSWMc2 132.67 1.22 0.93 131.45 (完)