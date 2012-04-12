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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 19:39 BJT

〔美国经济〕现在说经济脱离险境还为时尚早--纽约联储总裁杜德利

路透纽约州锡拉丘兹4月12日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利表示:

* 美国经济数据更加乐观,但3月就业数据表明现在说经济脱离险境还为时尚早

* 2010年和2011年此时的美国经济看似亦较亮丽,但之后形势未能延续

* 较为温和的天气在第一季对部分经济活动和聘雇或形成拉动

* 美联储(FED)预计第一季实质GDP按年增长2.25%,仍不足以提振经济

* 第一季实质可支配收入持平,汽油价格上涨或削弱消费者购买力

* 第一季企业投资支出或稍有走软

* 美国经济面临的障碍包括汽油价格上涨,房市低迷及政府财政的拖累

* 经济下行风险包括海外经济成长可能令人失望以及油价上涨.(完)

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