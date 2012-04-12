〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水跌至月低

路透新加坡4月12日电---亚洲燃料油现货升水周四进一步下滑,因预期5月到岸船货增加,且现货价格与原油一道上涨.

180-cst燃料油现货价差一个月来首次跌破每吨1.00美元,有一笔现货以较新加坡现货报价平价的水准成交.

台塑石化出售第一笔4月船期的高硫燃料油.

该船货船期为4月27-29日,启运港为麦寮.招标结果将在4月16日公布.

2月和3月台湾炼厂的燃料油出口一直不多,当时市场上充斥着西方的大量供给.

5月西方套利船货流入东亚的数量预计超过400万吨.

新加坡陆上燃料油库存下降140.9万桶至2,067.8万桶,为八周来首次降至2,100万桶之下,反映出4月套利船货到岸量料减少.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $730.40 $5.25 0.72 $725.15

现货380CST燃料油 FO380-SIN $721.60 $6.45 0.90 $715.15

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $726.00 $8.00 1.11 $718.00

380CST船用燃料油升水 $4.40 $1.55 54.39 $2.85

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $0.70 -$0.55 -44.00 $1.25

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $1.85 -$0.05 -2.63 $1.90 (完)