〔国际油市〕亚洲石脑油价格自两个月低点反弹并达至两日高位

路透新加坡4月11日电---亚洲石脑油价格周四自两个月低点反弹,并达至两日高位,因布兰特原油价格走强.近月合约跨月价差和裂解价差均触及约三周高点,受助于需求.

近月跨月价差-5月下半月/6月下半月价差-报每吨17.50美元,为3月23日以来的最高.裂解价差报每吨156.28美元,为3月22日来最高.

但市场聚焦于印度的MRPL.由于Nethravathi河的水供给中断,导致MRPL紧急关闭.

需求方面,马来西亚Titan购买另一艘3万吨船货,为其购买的第三艘5月抵达的现货船货,但升水未知.

此外,台湾台塑购买了10-12.5万吨公开规格石脑油,船期为5月下半月,成本加运费较日本报价升水每吨16.5-17.00美元.

一名北亚交易员说,"现货升水仍维持在相当坚挺的水平,因供给趋紧.但我认为升水或会经历部分小幅的技术修正,因其涨得太高了."

汽油裂解价差反弹至三日高位每桶11.22美元,因需求仍然稳健.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1059.50 13.00 1.24 1046.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 115.43 1.42 1.25 114.01

97号现货汽油GL97-SIN 140.60 2.50 1.81 138.10

95号现货汽油GL95-SIN 135.05 1.95 1.47 133.10

92号现货汽油GL92-SIN 131.65 1.90 1.46 129.75 (完)