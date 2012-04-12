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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 21:56 BJT

〔全球经济〕欧洲央行执委Preat称全球经济形势依旧十分复杂

路透纽约4月12日电---欧洲央行(ECB)执委会成员Preat周四表示,全球经济形势依旧十分复杂.(完)

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