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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 21:37 BJT

〔国际油市〕印度取代中国成为最大的伊朗原油进口国--行业咨询机构

路透日内瓦4月12日电---据行业咨询机构Petrologistics和路透获得的行业消息,印度取代中国成为最大的伊朗原油进口国,第一季度每日进口量为43.3万桶.(完)

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