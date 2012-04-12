〔美国热股〕Cytec Industries大涨,此前其向Umeco提出收购要约

标题新闻：高盛料美联储3月升息的机率由20%升至30%，在6月前至少升息一次的机率从85%升至90%
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路透4月12日电---化工企业Cytec IndustriesCYT.N称已向英国航空零件供应商Umeco UMC.L提出约4.39亿美元的收购要约,意在扩大前者的高科技复合材料业务.
周四早盘交易中,Cytec Industries股价大涨约11.4%,至64.06美元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
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