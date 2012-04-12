〔欧洲股市〕尾盘上涨触及一周收盘高位,受矿业股涨势带动

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收升1%

* 壳牌石油缩减跌幅,此前称其在墨西哥湾的设施没有漏油迹象

路透伦敦4月12日电---欧洲股市周四尾盘上涨,矿业股走强,推动股指触及一周收盘高位,因交易商指称周五中国将公布的经济增长数据可能将优于预期.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高10.39点,或1.0%,报1,044.19点,接近当日高位,盘中低见1,028.16点.

交易商将日内大部份时间股市交投震荡归咎于意大利公债标售成绩好坏不一.意大利标售48.8亿欧元公债,结果良莠不齐,但一些人士原本预期标售结果更疲弱.

周四STOXX欧洲600基本资源股指数.SXPP劲扬3%,该指数在3月大跌8.2%.

"周围的言论称:明天中国将公布的国内生产总值(GDP)将增长9.00%,此前预测为增长8.40%,"一交易商称.

路透调查分析师预计,第一季中国经济较上年同期增长8.3%,较前季增长1.6%,而第四季为按季增长2.0%.

但一些交易商认为上述乐观的市场人气可能只是昙花一现；近期公布强劲的通胀数据后,由于人们担心中国经济或将硬着陆,乐观人气近些日子已黯淡.

能源股.SXEP反弹,稍早下跌,受累于皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L),因担忧该公司在墨西哥湾可能漏油.

壳牌发表声明,指该公司的设施没有漏油迹象,消息缓和了投资人的忧虑.

壳牌股价在稍早下挫最多5%,日内仅收低0.8%.

英国富时100指数.FTSE收高1.34%,至5,710.46点;德国股市DAX指数.GDAXI涨1.03%,报6,743.24点;法国CAC-40指数.FCHI上扬0.99%,至3,269.79点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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