更正:〔欧元债市〕意大利公债价格上扬,此前清除了标售障碍

(更正:因译文有误,内文第六段改为"德债期货",非"德债收益率")

* 意大利公债收益率全线回落,投资者逐渐重回市场

* 西班牙公债疲势持续,仍是忧虑重心

* 关注欧洲央行是否重启购债计划,分析师持怀疑态度

路透伦敦4月12日电---意大利公债周四连续第二日上扬,此前该国完成最新一轮公债标售.但投资者可能仍对欧元区二线国家可预见的未来持谨慎态度.

意大利48.8亿欧元标售结果好坏不一,但强于此前部分人的预期,这令投资者谨慎回到市场,打压收益率(殖利率)全线下跌.

"三年期公债标售结果略微让我们失望,但明显其它问题比较严重,"一名交易员说.

"(三年期)公债标售得标收益率十分接近4%,立马令买家入场,此后走向都是如此."

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB跌13个基点,报5.40%,而标售的指标三年期公债收益率IT4805070=TWEB升12个基点至3.84%.

对收益较高公债需求打压了对低风险德债的胃纳.德债期货FGBLc1跌25个跳动点至139.67.

西班牙公债收益率ES10YT=TWEB同样走低,跌6个基点至5.81%.但相较于因意大利总理蒙堤改革取得进展而令市场对意大利持积极态度,西班牙公债变动相对较小,反映出对西班牙所标售公债的潜在悲观情绪.

西班牙方面,近期焦点在于6%的心理关卡,一旦突破该水平,或引发可能高见7%的忧虑--外界普遍认为该水平不可持续.

欧洲央行或重启购债计划的传言同样支撑二线国家公债价格.

但分析师表示,计划可能已经失去了一些可信度,并质疑其是否能防止二线国家面临更多压力.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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