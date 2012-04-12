〔英国债市〕英债延续跌势,此前20年期英债标售需求疲弱

路透伦敦4月12日电---英债价格周四续跌,表现不及德债,此前英国标售20年期英债需求疲弱,且在意大利公债标售算是成功后投资人对避险资产的兴致降低.

10年期英债收益率GB10YT=RR上扬4个基点,报2.09%,6月英债期货FLGM2收跌42个跳动点,报115.68,跌幅比可比德债期货FGBLM2多25个跳动点.

"20年期英债标售看来消除了一些市场动能,"摩根士丹利策略师Anthony O'Brien表示.

英国债务管理局表示其标售的20亿英镑2032年到期英债认购倍数为1.39,为去年5月标售2025年到期英债以来对长期传统英债标售最疲弱的需求.

周三英国的45亿英镑五年期英债GBT117=标售的投标倍数仅为1.37,为12月以来最低投标倍数.

英债需求受到周二价格大涨拖累,当时对美国就业成长和欧元区二线国家融资能力的担忧刺激全球避险资产劲升.

10年期英债/德债收益率差扩阔2个基点,报逾38个基点.

短期英债表现超过较长期英债,五年期英债收益率GB5YT=RR持平在0.96%.

周五英债市场也将关注中国的首季国内生产总值(GDP)数据,预计按季增幅将从去年第四季的2.0%降至1.6%.英国周五将在0830GMT发布3月生产者物价指数(PPI).(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>