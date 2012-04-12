〔纽约期市〕原糖和可可期货因美元下跌而上涨,咖啡期货涨跌互见

路透纽约/伦敦4月12日电---原糖和可可期货周四因美元下跌而上涨,咖啡期货涨跌互见,盘中交投主要受展期和利差交易主导.

巴西糖业组织Unica公布了利空数据,预计2012/13年巴西中南部糖产量将超过上年水平,但糖价未受此数据的影响.

洲际交易所(ICE)-5月原糖期货SBK2涨0.27美分,报每磅24.22美分,伦敦5月白糖合约LSUK2升3.40美元,结算价报每吨632.20美元.

"我认为糖和可可期货纯粹是受美元走势影响,"芝加哥The Price Group资深分析师Jack Scoville称.

他称,其中多数也是展期和利差交易.

Unica表示,2012/13年巴西中南部蔗糖产量将为3,310万吨,高于上年的3,130万吨,受益于对甘蔗种植的投资及良好天气,去年则为逾10年来首次产量下降.

Unica预计2012/13年甘蔗压榨量为5.09亿吨,处于目前业界预估的范围内.

"蔗糖产量超过3,300万吨的预估对市场来说相当中性,"伦敦一经纪商称,"这高于一些人的预计."

"我们认为目前市场预估2012/13年巴西中南部甘蔗产量约为5亿至5.20亿吨,"伦敦商品机构Czarnikow资深分析师Peter De Klerk称.

ICE-7月可可合约CCK2涨57美元,或2.7%,报每吨2,160美元,伦敦7月可可LCCN2升28英镑,或2.01%,报每吨1,418英镑.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2跌137美元,报每吨1,996美元,ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCN2涨1.60美分,收报每磅1.8425美元.(完)