〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因冷空气引发忧虑

路透4月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,因担心美国境内冷空气或伤及玉米抽芽,美元疲软、美国玉米出口不振以及温度降低或拖延美国玉米播种.

欧元兑美元周四升至一周高位,扩大此前涨幅,因据称有止损买单被触发.尽管意大利公债标售需求不及预期,但该国公债收益率(殖利率)微升,同样提振欧元.

韩国NOFI购入55,000吨饲料用小麦以及55,000吨8月和10月付运玉米.MFG同样最多购入132,000吨7月和8月付运玉米.

洲际交易所(ICE.N)宣布拟从5月起提供玉米、小麦、大豆、豆粕及豆油期货电子交易.若获商品期货交易委员会(CFTC)批准,将会首次对芝加哥期货交易所带来严峻挑战.

美国农业部出口销售周报显示,上周美国玉米出口销售为975,800吨,高于预期的650,000-850,000吨.

周四早间美国中西部地区大部分遭遇冷空气,引发投资人担心会伤及软红冬麦和已抽芽玉米的忧虑."可能会伤及部分软红冬麦,但问题不大,"World Weather气象学家Andy Karst说.

5月玉米合约CK2结算价升1-1/2美分,报每蒲式耳6.37-1/2美元.

5月合约关键支撑位在100日移动均线切入位6.34-3/4美元,阻力位是50日移动均线切入位6.46-1/2美元.九日相对强弱指标为46.

今日CBOT玉米预估成交量为396,692口.(完)

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