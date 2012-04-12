〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受益于美国出口需求及美元下跌

路透4月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,从之前三天连跌中反弹,交易商指因美元走软以及在南美供应趋紧之际市场出现对美国大豆的新出口需求.

美国农业部证实销售了30.4万吨美国大豆,其中对中国销售11.5万吨,并另有18.9万吨销往不详目的地,分为今明两个销售年度.

布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷2011/12年大豆产量预估由此前的4,500万吨下调至4,400万吨,指因天气干燥,再度显示南美大豆减产.

美元下跌引发投资者对谷物和大豆等风险资产的偏好,美元下跌是因人们对欧债危机忧虑减轻,而且有传言称中国经济增长可能将超过预估.

美国农业部公布,上周美国大豆出口销量为636,400吨,低于85万至110万吨的预估,美国农业部公布,上周美国豆粕出口销量为162,700吨,豆油销量为2,100吨.

CBOT-5月大豆期货SK2涨19美分,报14.41美元.

5月豆粕合约SMK2升7.8美元,报每短吨394.6美元.5月豆油合约BOK2涨0.78美分,收报每磅57.23美分.

今日CBOT预估大豆成交量为261,186口,豆油成交量为154,076口,豆粕成交量为85,275口.

以下为CBOT农产品期货在1909 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 637.50 1.50 0.2% -1.4%

CBOT大豆Sc1 1441.00 19.00 1.3% 20.2%

CBOT豆粕SMc1 386.80 7.70 2.0% 25.0%

CBOT豆油BOc1 56.45 0.76 1.4% 8.4%

CBOT小麦Wc1 639.25 11.25 1.8% -2.1%

CBOT稻米RRc1 1536.50 43.00 2.9% 5.2%

EU小麦BL2H0 209.75 1.00 0.5% 3.6%

NYMEX原油期货CLc1 103.66 0.96 0.9% 4.9%

道琼工业指数.DJI 12,977 172 1.3% 6.2%

现货金XAU= 1676.94 19.49 1.2% 7.2%

欧元/美元EUR= 1.3195 0.0086 0.7% 1.9%

美元指数.DXY 79.2750 -0.5240 -0.7% -1.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 960 16 1.7% -44.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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