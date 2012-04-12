〔美国基金〕4月11日当周货币市场基金减少61.5亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少30.8亿美元至9,051.2亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少2,000万美元,至1,881.6亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少19.4亿美元至5,244.4亿美元.免税基金资产减少11.3亿美元至1,925.3亿美元.