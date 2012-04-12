〔美国基金〕4月11日当周货币市场基金减少61.5亿美元--ICI

标题新闻：截至2月14日当周美国货币市场基金资产增加4.312亿美元，至2.645万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月12日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至4月11日当周,美国货币市场共同基金总资产减少61.5亿美元,至2.584万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产减少32.8亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加4,000万美元,免税基金减少29.1亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少30.8亿美元至9,051.2亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少2,000万美元,至1,881.6亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少19.4亿美元至5,244.4亿美元.免税基金资产减少11.3亿美元至1,925.3亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少30.7亿美元至1.679万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少32.6亿美元至6,819.4亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加19.8亿美元至9,067.1亿美元.免税基金资产减少17.8亿美元,至898.7亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
浏览基金方面的相关新闻,请点选[FUND-CMN]
参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)
--编译 李军;审校 于春红
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选