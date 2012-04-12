〔纽约期市〕ICE期棉收在10日高位,受助于基金展期和外围市场涨势

路透纽约4月12日电---棉花期货周四飙升至10日最高收位,交易商称,主要因投资基金展期多头头寸以及外围市场的强劲表现引发部分投机客空头回补.

洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2上扬1.62美分,收报每磅93美分,根据汤森路透数据,为10日最高收位.盘中波动区间在91.10-93.30美分.

数据显示,5月合约收在100日移动均线切入位91.74美分之上,但距离200日移动均线切入位99.19美分仍有距离.

汤森路透数据显示,自3月初以来,期棉合约一直在87-94美分的宽幅区间内交投.

根据ICE Futures U.S.和汤森路透数据,周四的预估成交量略高于40,100口,较30日均值高出约三分之二,但低于周三的49,751口.

亚特兰大商品经纪公司Penson Futures的高级棉花分析师Sharon Johnson称,投资者今日专注于将5月合约展期至远月合约.

独立棉花分析师Mike Stevens表示,今日市场强势多数受指数基金推动.市场上总共有26只不同的指数基金,其中包括高盛管理的规模最大的基金,本周这些基金中多数将5月合约展期.

美国农业部公布的上周出口销售报告证实,中国进口棉花的步伐大幅度放缓,之前该国政府表示,已在3月底结束棉花收储工作.

上周美国出口销售棉花108,600包,中国并非美国陆地棉的净买家.

交易商称,全球股市和谷物市场上涨为期棉市场确立了正面基调.(完)