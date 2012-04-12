〔美国股市〕道琼工业指数收高1.41%,Nasdaq指数上扬1.3%

标题新闻：高盛料美联储3月升息的机率由20%升至30%，在6月前至少升息一次的机率从85%升至90%
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路透纽约4月12日电---美国股市周四连续第二日强劲收高,材料和能源股领涨,投资者未理会疲弱的就业数据.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高181.04点,或1.41%,至12,986.43点;标准普尔500指数.SPX收涨18.86点,或1.38%,至1,387.57点.Nasdaq指数.IXIC上扬39.09点,或1.3%,至3,055.55点.(完)
--编译 母红;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选