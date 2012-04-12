〔美股盘后〕陶氏化学增加派息,股价盘后上扬1.9%

标题新闻：高盛料美联储3月升息的机率由20%升至30%，在6月前至少升息一次的机率从85%升至90%
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路透纽约4月12日电---陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)周四在美股盘后交易中上扬1.9%,之前该公司宣布增加派息.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N,,CK〔美股盘后〕谷歌公布二季度业绩后回落1.5%,CN0943300,MOLLY.MU,MOLLY.MU,JUN.LI,15/10/2009,15:09
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选