〔国际油市〕NYMEX原油期货连涨第二日,受助于中国GDP数据利好的希望

* 美元走软支撑油价

* 国际能源署称原油供应吃紧的状况缓解

* 布兰特5月合约周五到期

路透纽约4月12日电---美国原油期货周四连续第二日上扬,受助于美元走软以及传言中国将公布强于预期的经济成长数据.

数据显示,美国一周初请失业金人数为38.0万人,创下2012年1月28日以来最高,预估为35.5万人.一周续请失业金人数为325.1万人,预估为333.5万人.续请失业金人数创下2008年7月中旬以来的最低.[ID:nEAPAC0DI5]但分析师指出,数据令美国联邦储备理事会(FED,美联储)再推刺激举措的可能性犹存.

美元走软通常支撑以美元计价的油价.

五个联合国安理会常任理事国和德国将就备受争议的伊朗核计划与伊朗重启谈判,谈判开始前的谨慎情绪也提振油价.

布兰特5月原油期货周五到期,布兰特原油与美国原油期货的价差今日一度收窄至每桶16.50美元,结算时反弹至18.07美元.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约CLK2收高0.94美元,或0.92%,结算价报每桶103.64美元,盘中交投区间在102.39-104.24美元.

国际能源署(IEA)在月度报告中指出,石油市场持续两年的供应紧蹙周期被打破,因需求转弱,且沙特增产.

沙特阿拉伯石油部长欧那密称,该国4月日产原油约1,000万桶,按月增加10万桶.且表示,如果需要,将进一步增产.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

5月原油 103.64 0.94 0.9% 102.39 104.24 252,765 283,008

6月原油 104.10 0.92 0.9% 102.86 104.69 140,137 126,443

5月RBOB汽油 3.3567 0.0612 1.9% 3.2820 3.3604 52,109 73,563

6月RBOB汽油 3.2698 0.0541 1.7% 3.2010 3.2740 41,570 57,386

5月取暖油 3.1663 0.0514 1.7% 3.1033 3.1708 49,416 63,184

6月取暖油 3.1720 0.0504 1.6% 3.1101 3.1758 42,785 42,482

ICE合约

5月布兰特 121.71 1.53 1.3% 119.28 121.86 120,877 178,711

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 725,022 637,180 579,550 1,565,912 -2,780

汽油 155,786 200,757 161,409 350,711 -2,476

取暖油 156,938 161,042 133,491 279,001 -4,725 (完)