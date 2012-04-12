〔加拿大汇市〕加元/美元录得今年最大单日升幅,因传闻中国经济增幅超预期

标题新闻：高盛料美联储3月升息的机率由20%升至30%，在6月前至少升息一次的机率从85%升至90%
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路透多伦多4月12日电---加元兑美元周四录得今年最大单日升幅,因股市受到中国经济成长快于预期的传闻、欧债危机改善迹象以及主要央行进一步放宽政策的希望提振上扬.
北美和欧洲股市大涨超过1%,意大利和西班牙公债收益率下滑,且交易商称有传闻指周五中国公布的首季国内生产总值(GDP)增长数据可能超过分析师预估的8.3%.
中国公布3月新增信贷突破万亿元大关,远超市场预期,并创出14个月来新高.当月存款大增,且适逢企业开工和投资旺季,信贷需求相对旺盛,银行亦努力投放贷款以实现保持信贷合理增长的政策意图.[ID:nSB1485550]数据支持了中国经济能够避免硬着陆的希望.
加元/美元CAD=D4收报0.9945加元或1.0055美元,周三收报1.0042加元或0.9958美元.今日升幅近1美分,为11月30日来最大.(完)
--编译 李军;审校 母红
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