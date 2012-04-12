〔美国股市〕ADR收高,中国企业ADR录得逾三个月来表现最好的一天

路透纽约4月12日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四上涨,中国企业ADR录得逾三个月来表现最好的一天,因中国新增贷款增加及交易商传言中国经济成长前景改善.

中国周五将公布的第一季GDP增长数据将强于预期的传言盖过了对全球经济成长放缓的担忧,且给予投资人买入仍面临今年内一周表现最差的个股的理由.

中国公布3月新增信贷突破万亿元大关,远超市场预期,并创出14个月来新高.当月存款大增,且适逢企业开工和投资旺季,信贷需求相对旺盛,银行亦努力投放贷款以实现保持信贷合理增长的政策意图.[ID:nSB1485550]

纽约梅隆银行的中国企业ADR指数.BKCN跳升2.4%,录得1月3日来最好表现的一天,且升幅多于代表其他ADR市场表现的纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR,后者收高1.7%.

Stifel Nicolaus驻巴尔的摩的交易商David Lutz在电子邮件评论中说,"市场传言中国周五将公布的第一季GDP增长将触及9%,原本预期为8.4%."

股价升幅较大的中国企业包括百度(BIDU.O)升3.5%,至151.32美元,中国人寿(LFC.N)劲扬3.3%,至39.83美元.

亚洲企业ADR指数.BKAS涨1.5%.

对全球第二大经济体中国需求将好于预期的冀望带动矿业股上涨.必和必拓(BHP.N)扬升3.6%,报71.81美元.巴西淡水河谷(VALE.N)大涨6.4%,报23.85美元.

欧洲企业ADR指数.BKEUR收涨1.6%.拉丁美洲ADR指数.BKLA收高2.6%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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